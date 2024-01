NIBE Industrier Registered (B) Aktie: Was soll man davon noch halten?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu bewerten und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI für die Nibe Industrier-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 88 und deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 41,5, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Nibe Industrier.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nibe Industrier-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 88,66 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 69,88 SEK liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bei 66,86 SEK, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Nibe Industrier-Aktie in der einfachen Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzfaktors zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Aktivität bezüglich der Diskussionen und der Rate der Stimmungsänderung nur gering ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Nibe Industrier-Aktie daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.

Unsere Analysten haben auch die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich Nibe Industrier untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Somit wird die Stimmung bezüglich Nibe Industrier als "Gut" eingestuft.