NIBE Industrier Registered (B) Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Stimmung der Anleger bezüglich Nibe Industrier ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. An sieben Tagen zeigte das Stimmungsbarometer "grün", während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt sechs Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessiert haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 87,88 SEK im Vergleich zum aktuellen Kurs (69,08 SEK) eine Abweichung von -21,39 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 67,19 SEK, liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,81 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz spielt eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität zu Nibe Industrier eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit ein "Gut"-Wert für Nibe Industrier.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nibe Industrier-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Nibe Industrier damit ein "Schlecht"-Rating.