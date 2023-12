NIBE Industrier Registered (B) Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Nibe Industrier. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 28,24 Punkte, was darauf hindeutet, dass Nibe Industrier derzeit überverkauft ist. Die Aktie wird demnach als "Gut" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Nibe Industrier weder überkauft noch überverkauft. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Nibe Industrier für diesen Punkt unserer Analyse also eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Nibe Industrier-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 89,43 SEK. Der letzte Schlusskurs von 72,58 SEK weicht daher um -18,84 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachten wir hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 66,5 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs liegt darüber (+9,14 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Zusammenfassend erhält die Nibe Industrier-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Nibe Industrier auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie ermöglichen. In den letzten vier Wochen konnten bei Nibe Industrier keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde hingegen eine leichte Reduktion registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.