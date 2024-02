NG Energy International Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) betrachtet die Bewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Ng Energy-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 41, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen (56), und auch hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für Ng Energy basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung zu Ng Energy war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf Auswertungen von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. In den letzten Tagen wurden auch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Ng Energy bei 0,82 CAD liegt, während die Aktie selbst bei 0,94 CAD gehandelt wird. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +14,63 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,92 CAD, was die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält Ng Energy daher die Gesamtnote "Gut".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie von Ng Energy ist festzustellen, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität zeigt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ng Energy zeigt kaum Veränderungen, und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" für die Aktie von Ng Energy.