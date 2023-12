NGS AB Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Ngs als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ngs-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 33,33 und für den RSI25 von 40,3, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Ngs bei 8,04 SEK liegt, was die Aktie als "Schlecht" einstuft, da der Aktienkurs selbst bei 6,4 SEK liegt und damit einen Abstand von -20,4 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 5,8 SEK, was einer Differenz von +10,34 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal für die Ngs-Aktie darstellt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Befund auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um Ngs zeigen keine klare Tendenz in den Einschätzungen und Stimmungen zum Unternehmen. Überwiegend neutrale Themen wurden in den vergangenen Tagen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Aktie von Ngs bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt keine signifikanten Veränderungen im Vergleich zu anderen Zeiträumen. Somit erhält die Ngs-Aktie ein "Neutral"-Rating.