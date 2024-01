NGS AB Aktie: Kaum zu glauben!

In den letzten Wochen gab es bei Ngs keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild. Die Analyse basiert auf der Auswertung von Beiträgen in sozialen Medien und ergibt eine neutrale Bewertung. Auch die Diskussionsstärke zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vorliegt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Ngs derzeit 10,84 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was kurzfristig als positiv bewertet wird. Allerdings liegt der Kurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage um 19,7 Prozent im Minus. Somit erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt eine neutrale Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ngs-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 51, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 41,06 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ebenfalls ein neutrales Rating.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die meisten Kommentare und Beiträge zu Ngs waren ebenfalls neutral, was zu der Gesamteinschätzung einer neutralen Anleger-Stimmung führt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sowohl die Stimmung und Diskussion in sozialen Medien, als auch die technische Analyse und die Anleger-Stimmung insgesamt zu einer neutralen Einschätzung von Ngs führen.