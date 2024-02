NGS AB Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Ngs-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 6,74 SEK gehandelt, was einem Anstieg von +4,82 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, wird die Aktie hingegen als "Schlecht" eingestuft, da sie sich um -8,05 Prozent vom GD200 entfernt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Ngs-Aktie ist derzeit neutral, da weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Auch in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Ngs.

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Ngs-Aktie in den sozialen Medien festgestellt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ngs-Aktie liegt sowohl für die letzten 7 Tage als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich. Der 7-Tage-RSI beträgt 54,84 Punkte und der RSI25 liegt bei 46,69 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt wird die Ngs-Aktie somit sowohl aus technischer Analyse als auch aus Sicht des Anleger-Sentiments und des RSI als "Neutral" eingestuft.