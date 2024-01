NGM Biopharmaceuticals Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Ngm Biopharmaceuticals betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 15 Punkte, was bedeutet, dass Ngm Biopharmaceuticals momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Ngm Biopharmaceuticals mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 2,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Arzneimittelbranche. Aus heutiger Sicht ist die Aktie im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzzes zeigt sich, dass die Stimmung für Ngm Biopharmaceuticals in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird jedoch als "Neutral" bewertet, da in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Schließlich haben unsere Analysten die Stimmung rund um Ngm Biopharmaceuticals in den sozialen Medien betrachtet. Die überwiegend positiven Kommentare und Themen in den letzten ein bis zwei Tagen führen zu einer "Gut"-Einstufung der Aktie hinsichtlich der Stimmung. Insgesamt wird daher festgestellt, dass Ngm Biopharmaceuticals in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.