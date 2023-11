NGM Biopharmaceuticals Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die technische Analyse der Ngm Biopharmaceuticals zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 0,731 USD liegt, was einer Entfernung von -72,31 Prozent vom GD200 (2,64 USD) entspricht. Dies ist ein "Schlecht"-Signal gemäß der charttechnischen Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 0,93 USD. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Schlecht"-Signal aufweist, da der Abstand -21,4 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Ngm Biopharmaceuticals-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich hat die Ngm Biopharmaceuticals-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -88,11 Prozent erzielt. Im Gegensatz dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um 91,9 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -180,01 Prozent im Branchenvergleich für Ngm Biopharmaceuticals bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 71 Prozent im letzten Jahr, was bedeutet, dass Ngm Biopharmaceuticals 159,11 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten schätzen die Aktie der Ngm Biopharmaceuticals auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine Analystenupdates zu Ngm Biopharmaceuticals aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 6 USD, was einer Erwartung in Höhe von 720,79 Prozent entspricht, da der Schlusskurs derzeit 0,731 USD beträgt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Ngm Biopharmaceuticals beträgt derzeit 20,36 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation. Daher wird die Aktie basierend auf dem 25-Tage-RSI mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt erhält die Ngm Biopharmaceuticals-Aktie für diesen Punkt unserer Analyse eine Gesamtbewertung von "Gut".