NGM Biopharmaceuticals Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Stimmung und der Buzz um Ngm Biopharmaceuticals in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls unverändert, weder eine Zunahme noch eine Abnahme wurde festgestellt. Insgesamt erhält Ngm Biopharmaceuticals daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Ngm Biopharmaceuticals diskutiert. An 11 Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen präsent. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Ngm Biopharmaceuticals insgesamt als "Gut".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Ngm Biopharmaceuticals in den letzten 12 Monaten eine Performance von -83,01 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um 8,69 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -91,7 Prozent im Branchenvergleich. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite bei 16,76 Prozent im letzten Jahr, wobei Ngm Biopharmaceuticals 99,77 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Ngm Biopharmaceuticals derzeit bei 2,23 USD. Da der Aktienkurs selbst bei 1,19 USD liegt und somit einen Abstand von -46,64 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 0,81 USD angenommen, was für die Ngm Biopharmaceuticals-Aktie eine Differenz von +46,91 Prozent und damit ein "Gut"-Signal bedeutet. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".