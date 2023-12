NGM Biopharmaceuticals Aktie: Enormes Potenzial ....

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Ngm Biopharmaceuticals einmal mit "Gut" bewertet, während sie keine neutrale oder schlechte Einschätzung abgegeben haben. Langfristig erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es gibt jedoch keine aktuellen Analystenupdates zu Ngm Biopharmaceuticals aus dem letzten Monat. Die Analysten beschäftigen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 0,899 USD und erwarten eine Entwicklung von 567,41 Prozent, wodurch sie ein mittleres Kursziel von 6 USD festlegen. Diese Entwicklung wird als positiv eingestuft, wodurch sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten ergibt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt Ngm Biopharmaceuticals mit einer Rendite von -83,01 Prozent mehr als 98 Prozent darunter. Die "Arzneimittel"-Branche weist hingegen eine mittlere Rendite von 22,2 Prozent in den vergangenen 12 Monaten auf, wobei Ngm Biopharmaceuticals mit 105,2 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Ngm Biopharmaceuticals wurde langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität gemessen, wodurch dem Unternehmen die Bewertung "Gut" zugeschrieben wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine positive Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Ngm Biopharmaceuticals derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,49 % in der "Arzneimittel"-Branche. Aufgrund dieser Differenz von lediglich 2,49 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.