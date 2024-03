NGM Biopharmaceuticals Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Ngm Biopharmaceuticals-Aktie wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (2,72 %) bei einer Dividende von 0 % als niedriger bewertet. Dies bedeutet, dass die Ausschüttung um 2,72 Prozentpunkte niedriger ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Bei der technischen Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) wird deutlich, dass die Ngm Biopharmaceuticals-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 mit 40 Punkten als auch der RSI25 mit 45,63 Punkten führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite der Ngm Biopharmaceuticals-Aktie bei -66,07 Prozent, was mehr als 66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs der Ngm Biopharmaceuticals-Aktie um -8,93 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Ngm Biopharmaceuticals-Aktie sowohl in Bezug auf die Dividende, den RSI, die Branchenvergleiche und die technische Analyse insgesamt ein "Neutral"-Rating.