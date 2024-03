NGM Biopharmaceuticals Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

In den letzten 12 Monaten haben Analysten einmal ein positives Rating für die Ngm Biopharmaceuticals abgegeben, während sie keine neutralen oder schlechten Bewertungen abgegeben haben. Langfristig gesehen hat das Unternehmen somit von institutioneller Seite aus ein gutes Rating erhalten. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Ngm Biopharmaceuticals, aber die Analysten haben den aktuellen Kurs der Aktie bei 1,57 USD bewertet. Basierend darauf erwarten sie eine Kursentwicklung von 282,17 Prozent und setzen das mittlere Kursziel auf 6 USD. Diese Prognose wird als positiv angesehen, was insgesamt zu einer guten Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Ngm Biopharmaceuticals als neutral eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ngm Biopharmaceuticals-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 14,29, was eine positive Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 beträgt 44,57, was eine neutrale Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators wird somit als gut bewertet.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Ngm Biopharmaceuticals betrifft, so gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Eine Änderung des Stimmungsbildes würde festgestellt werden, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen hätte. Da es in diesem Punkt keine Auffälligkeiten gab, wird dieses Kriterium als neutral bewertet. Die Stärke der Diskussion, oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird Ngm Biopharmaceuticals für diese Stufe daher schlecht bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor hat die Ngm Biopharmaceuticals-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -66,07 Prozent erzielt. Dies liegt 61,29 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt -2,22 Prozent, und Ngm Biopharmaceuticals liegt aktuell 63,85 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.