NGL Energy Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Weitere Suchergebnisse zu "NGL Energy Partners LP":

Die technische Analyse der Ngl Energy-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 4,21 USD liegt. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs mit einem Wert von 5,82 USD einen Abstand von +38,24 Prozent aufweist, was als "Gut" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 5,37 USD, was einer Differenz von +8,38 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung basierend auf beiden Zeiträumen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Ngl Energy-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 117,54 Prozent erzielt, während die durchschnittliche Jahresperformance im Sektor "Energie" bei 28,45 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Ngl Energy eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Neutral" führt.