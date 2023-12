NGKk Plug Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Weitere Suchergebnisse zu "NGK Spark Plug":

Bei einer Dividende von 4,19 % ist Niterra im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automatische Komponenten (3,08 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 1,11 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Gut" ableiten.

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Niterra liegt bei 40,29, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Niterra bewegt sich bei 51, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, der ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Niterra haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Schlecht".

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Niterra. Es gab insgesamt sechs positive und zwei negative Tage. An sechs Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Niterra daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Niterra von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

NGKk Plug kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich NGKk Plug jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen NGKk Plug-Analyse.

NGKk Plug: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...