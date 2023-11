NGG-Führungstrio im Amt bestätigt - Zeitler bleibt Vorsitzender

BREMEN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat ihr Führungstrio am Dienstag in Bremen bestätigt. Guido Zeitler bleibt Vorsitzender. 147 Delegierte des Gewerkschaftstages bestätigten den 52-jährigen mit 88 Prozent der Stimmen, wie es in einer Mitteilung hieß. Der gelernte Hotelfachmann steht bereits seit 2018 an der Spitze der 190 000 Mitglieder zählenden Gewerkschaft. Als stellvertretende Vorsitzende bestätigten die Delegierten Claudia Tiedge (47) und Freddy Adjan (55). Der Vorstand wird jeweils für fünf Jahre gewählt.

Als wichtiges Ziel der kommenden Jahre nannte Zeitler, den Tariflohn fester zu verankern. Die NGG werde daran arbeiten, den Trend der sinkenden Tarifbindung zu stoppen und umzukehren. Am Tag zuvor hatte sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei dem Gewerkschaftstag unter dem Motto "Gemeinsam Zukunft machen" für mehr Tariflöhne in Deutschland ausgesprochen. Zeitler sagte, die NGG werde den Druck auf Politik und Arbeitgeber für faire Löhne weiter erhöhen./koe/DP/ngu