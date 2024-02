NGEx Minerals Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Aktie von Ngex Minerals wird derzeit charttechnisch bewertet. Der aktuelle Kurs liegt bei 7,89 CAD, was einer Entfernung von +16,72 Prozent vom GD200 (6,76 CAD) entspricht. Dies signalisiert eine positive Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 7,75 CAD. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, da der Abstand +1,81 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Ngex Minerals-Aktie jedoch als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung bezüglich Ngex Minerals in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Zudem deutet die erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Alles in allem wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Gut" eingestuft.

Privaten Nutzern in sozialen Medien bewerten Ngex Minerals in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Auch die Themen, die in Bezug auf die Aktie angesprochen wurden, waren größtenteils positiv. Auf Basis dieser Auswertung wird daher auch auf Anlegerseite eine "Gut"-Einstufung erzeugt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Ngex Minerals-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Sowohl der RSI7 (für sieben Tage) als auch der RSI25 (für 25 Tage) ergeben eine neutrale Empfehlung, was zu einem Gesamtranking "Neutral" führt.