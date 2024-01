NGEx Minerals Aktie: Was noch aussteht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Ngex Minerals liegt bei 44,88, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 43, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Ngex Minerals eingestellt waren. Es gab insgesamt drei positive und zwei negative Tage, sowie neun Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird Ngex Minerals daher eine "Neutral"-Einschätzung zugeschrieben.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Ngex Minerals bei 6,28 CAD verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 7,16 CAD und hat damit einen Abstand von +14,01 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat die Aktie einen Abstand von +9,31 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund daher "Gut".

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Ngex Minerals negativ sind, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also ein neutraler RSI, eine neutrale Anlegerstimmung, eine gute technische Analyse und weiche Faktoren, die auf eine schlechte Bewertung hindeuten.