NF Aktie: Der nächste große Wurf!

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Nf. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Veränderungen in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Nf daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht konnte die Nf-Aktie in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 1146,11 JPY für den Schlusskurs verzeichnen. Der letzte Schlusskurs lag bei 1577 JPY, was einem Unterschied von +37,6 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1247,66 JPY liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei einer Abweichung von +26,4 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Nf daher für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und war in Bezug auf Nf in den letzten zwei Wochen neutral. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Nf-Aktie, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben und 25 Tage. Der RSI7 liegt bei 18,96, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, und der RSI25 bei 28, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.