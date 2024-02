NF Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

In den letzten vier Wochen gab es keine bedeutenden Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien für die Aktie von Nf. Daher wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) für Nf liegt bei 64,79, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch hier eine Bewertung als "Neutral" vergeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 63, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt erhält Nf daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Nf-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1222,02 JPY. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 1330 JPY, was einem Unterschied von +8,84 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1438,24 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt darunter (-7,53 Prozent). Daher erhält die Nf-Aktie in diesem Fall eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher in der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien und die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen zeigen eine grundsätzlich neutrale Einstellung in den letzten Tagen. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse wird daher auch hier eine "Neutral"-Einschätzung für Nf abgegeben. Insgesamt erhält die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating von der Redaktion.