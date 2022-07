NFTs: CryptoPunks NFT-Besitzer verkauft für 7M $ Verlust!

Ein CryptoPunk NFT wurde am vergangenen Freitag für satte 2.691 ETH im Wert von 3,3 Millionen Dollar verkauft. Der Besitzer verkaufte ihn jedoch für einen Verlust von 7 Millionen Dollar. Der Punk ist einer der 24 Apes in der Sammlung, was ihn zu einem der seltensten Exemplare macht. "3,2 Millionen Dollar sind ein Scherz für diesen Ape, aber für den… Hier weiterlesen