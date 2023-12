NFT Technologies Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die NFT-Aktie hat in den letzten Wochen eine neutrale Stimmungslage der Anleger erfahren, so die Auswertung des Sentiments und Buzz. Es gab keine signifikante Veränderung in der Diskussionsintensität über das Unternehmen. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich jedoch ein positiver Trend. In den letzten zwei Wochen wurde über NFT besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die NFT-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Die technische Analyse ergibt eine gemischte Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,0148 USD, was einen Rückgang von 50,67 Prozent darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs über dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die NFT-Aktie auf Basis der Auswertungen ein "Neutral"-Rating.