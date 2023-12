NFT Technologies Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie leisten. Bei der Bewertung werden die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, sowie die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei der Analyse von Nft ergaben sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse ist zu erwähnen, dass der Kurs der Nft aktuell bei 0,016 USD liegt und damit +60 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -46,67 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Bei der Betrachtung des Relative Strength-Index (RSI) ergibt sich ein aktueller Wert von 27,93, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 35, was auf eine neutrale Situation hinweist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt resultiert daraus für die RSI die Einstufung als "Gut".

Die Stimmung auf sozialen Plattformen kann ebenfalls Einfluss auf Aktienkurse haben. Bei der Betrachtung von Nft wurde festgestellt, dass die überwiegende Anzahl der Kommentare und Befunde positiv war. Zudem wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Nft aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung als "Gut". Insgesamt wird Nft hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.