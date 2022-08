NFT Technologies-Aktie: Hochspekulativ, aber megaspannend!

NFTs spielen im digitalen Zeitalter eine immer größer werdende Rolle und haben das Zeug sich zu wahren Goldgruben für Unternehmen und Investoren zu entwickeln. Für all diejenigen, die nicht wissen, worum es sich bei NFTs handelt, hier zunächst ein kleiner Exkurs. NFT ist die Abkürzung für Non-Fungible Token, was übersetzt so viel wie nicht austauschbarer Token bedeutet. Ein Token wiederum… Hier weiterlesen