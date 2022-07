NFT: Kostenlose NFTs?!

Die zu Microsoft gehörigen Mojang Studios haben sich gegen NFTs und Blockchain-Integrationen in ihrem Sandbox-Videospiel Minecraft entschieden. Minecraft schwimmt nicht mit dem Strom! In einem Blogpost sagte Mojang vergangenen Mittwoch, dass "Integrationen von NFTs in Minecraft grundsätzlich nicht unterstützt oder zugelassen werden können. Als Grund gab Mojang an, dass die "spekulative Preisgestaltung und die Mentalität des Investierens", die sich hinter… Hier weiterlesen