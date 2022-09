NFTSTAR von The9 Limited startet Neymar NFTs, Metaversum-dApps und Spiele

Singapur (ots/PRNewswire) -The9 Limited (Nasdaq: NCTY) („The9"), ein etabliertes Internetunternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft NFTSTAR Singapore Pte. Ltd, die die Web3-Metaverse-Plattform NFTSTAR betreibt, am 15. Oktober 2022 die Konferenz zur Einführung von vier neuen Produkten abhalten wird.NFTSTAR wird vier verschiedene Produkte auf den Markt bringen, darunter eine NFT-Kollektion, die dem internationalen Fußball-Superstar Neymar Júnior gewidmet ist, die einzigartige soziale Web3-Metaverse-Plattform „Playmaker", die den weltweiten Web3-Nutzern Momente der Wiedersehensfreude bei den bevorstehenden wichtigen internationalen Fußballspielen bietet, das Blockchain-Fußballspiel „Metagoal", bei dem die Spieler ihre eigenen Web3-Fußballvereine aufbauen und gegeneinander antreten können, sowie das Sporttipp-Sammelspiel „Wonder Win", bei dem die Spieler Erinnerungs-NFTs sammeln und bei jedem Spiel tippen können. Die Einführung dieser NFTs, Metaversum-dApps und Spiele bildet die zentrale Grundlage des NFTSTAR Metaversum-Ökosystems.Die NFTSTAR-Community-Plattform wird Superstars aus verschiedenen Bereichen abdecken, unter anderem aus den Bereichen Sport, Unterhaltung, Kunst und Prominente aus unterschiedlichen Branchen. Die NFTSTAR-Community-Plattform soll ein bedeutendes Portal zum Metaversum werden.Informationen zu The9 LimitedThe9 Limited (The9) ist ein seit 2004 an der Nasdaq notiertes Internetunternehmen. The9 hat es sich zum Ziel gesetzt, ein weltweit diversifiziertes Hightech-Internetunternehmen zu werden, und ist im Blockchain-Geschäft tätig, unter anderem mit dem Betrieb von Kryptowährungs-Mining und der Web3-Sport-Metaverse-Plattform NFTSTAR.Pressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Frau Connie Sun,Investorenpflege,The9 Limited,Tel.: +86-21-6108-6080,E-Mail: IR@corp.the9.com,Website: https://www.the9.comOriginal-Content von: The9 Limited, übermittelt durch news aktuell