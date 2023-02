NFL SCHLIESST LANGFRISTIGE DISTRIBUTIONSPARTNERSCHAFT MIT DAZN FÜR DEN GAME PASS INTERNATIONAL FÜR FANS IN ALLER WELT AB DER SAISON 2023

London (ots/PRNewswire) -- Der NFL Game Pass International bietet Fans außerhalb der USA die Möglichkeit, jedes NFL-Spiel live zu sehen – Regular Season, Playoffs und Super Bowl- Der NFL Game Pass International (NFL GPI) wird als eigenständiges Abonnement oder als Zusatzpaket über DAZN erhältlich sein- Auch in der DACH-Region wird der NFL GPI exklusiv von DAZN angeboten und verkauft, zusätzlich zum bestehenden Angebot, wo die NFL bereits in den Paketen DAZN STANDARD und DAZN UNLIMITED enthalten ist- Durch die Nutzung der DAZN-Technologie, des umfangreichen Vertriebsnetzwerks und der leistungsstarken Marketingmöglichkeiten wird die NFL in der Lage sein, neue Zielgruppen für den Game Pass International zu erschließenDie National Football League (NFL) und die DAZN Group haben eine zehnjährige Partnerschaft vereinbart, um Sportfans auf der ganzen Welt ab der Saison 2023 den NFL Game Pass International (NFL GPI) anzubieten. Auch in der DACH-Region wird der NFL GPI exklusiv von DAZN angeboten und verkauft, zusätzlich zum bestehenden Angebot, wo die NFL bereits in den Paketen DAZN STANDARD und DAZN UNLIMITED enthalten ist.Der NFL GPI ermöglicht es Fans außerhalb der USA unter anderem jedes NFL-Spiel während der Regular Season und der Playoffs zu sehen, einschließlich des weltweit größten jährlichen Sportereignisses, dem Super Bowl.DAZN, die weltweit führende Sport-Destination, ist auf den meisten internetfähigen Geräten verfügbar, darunter Smart-TVs, Smartphones, Tablets und Spielekonsolen. NFL GPI wird für Kunden weltweit, außer in China, über DAZN entweder als eigenständiges Abonnement oder als Zusatz zu einem bestehenden DAZN-Paket verfügbar sein.Mit dem Zugang zur DAZN-Plattform - einschließlich der leistungsstarken datengesteuerten Technologie, des globalen Vertriebsnetzwerks und der Marketingkapazitäten - wird die NFL in der Lage sein, in den nächsten zehn Jahren neue Zielgruppen zu erreichen und ihre wachsende internationale Fangemeinde auszubauen.„Das Wachstum der NFL auf globaler Ebene ist eine der wichtigsten strategischen Prioritäten der Liga und ihrer 32 Clubs. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit DAZN, die uns dabei helfen wird, diese Bemühungen zu beschleunigen", sagt NFL Commissioner Roger Goodell. „Unser Ziel war es schon immer, unsere Spiele so vielen Fans wie möglich zugänglich zu machen und wir sind zuversichtlich, dass die innovative Technologie von DAZN Millionen von Zuschauern auf der ganzen Welt am besten gerecht wird und gleichzeitig eine neue Generation von internationalen NFL-Fans anspricht."„Die NFL ist das führende Sportmedienunternehmen und DAZN freut sich sehr, dass sie uns als internationalen Partner ausgewählt haben", so DAZN-CEO Shay Segev. „Ich bin zuversichtlich, dass wir den NFL-Fans ein großartiges Erlebnis bieten und gleichzeitig der Liga helfen werden, neue Märkte und Bevölkerungsgruppen für das Sportphänomen NFL zu begeistern. Wir können es kaum erwarten, unseren Kunden die ganze Dramatik, Leidenschaft und Spannung zu bieten, für die die NFL bekannt ist, während wir weiterhin die ultimative globale Destination für Sportfans aufbauen."View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nfl-schliesst-langfristige-distributionspartnerschaft-mit-dazn-fur-den-game-pass-international-fur-fans-in-aller-welt-ab-der-saison-2023-301740688.htmlPressekontakt:AnnaLouise.Webster@dazn.com,Daisy.Wells@dazn.com,+44(0)7811060969Original-Content von: DAZN, übermittelt durch news aktuell