NFL: RTL startet mit Super-Bowl-Sieger Kansas in die Regular Season

KÖLN (dpa-AFX) - Etwas mehr als drei Wochen vor Beginn der regulären Saison in der nordamerikanischen Football-Profiliga hat RTL sein Sendekonzept für die Übertragungen aus der NFL vorgestellt. Zudem nannte der Free-TV-Sender am Donnerstag die ersten zehn Partien, die bei RTL und im kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ zu sehen sein werden. Beim ebenfalls frei empfangbaren TV-Sender Nitro der RTL-Gruppe laufen derzeit Spiele der Preseason genannten Vorbereitung.

Den Anfang in der sogenannten Regular Season macht am 8. September (Freitag, 2.20 Uhr) Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs gegen die Detroit Lions. Zu sehen ist das Saisoneröffnungsspiel bei RTL. An den folgenden drei Sonntagen (10.9., 17.9., 24.9.) werden jeweils zwei Spiele zur Primetime um 19.00 und 22.25 Uhr bei RTL und jeweils eine Partie exklusiv um 19.00 Uhr bei RTL+ gezeigt.

Den Vorlauf zu den Spielen gibt es sonntags künftig im kostenfreien Bereich auf der Streaming-Plattform RTL+. Von 18.15 Uhr an melden sich die Moderatorinnen und Moderatoren von RTL und RTL+ gemeinsam. Von 19.00 Uhr an ist die RTL+Crew dann in einem eigenen Studio.

Die RTL-Gruppe hatte sich im Vorjahr überraschend ein umfangreiches Rechtepaket der NFL gesichert und löst damit ProSiebenSat.1 ab. Die Kölner Sendergruppe bietet nach eigenen Angaben bei den frei empfangbaren Sendern RTL und Nitro und dem kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ rund 80 Liveübertragungen pro Saison. Ein umfangreiches NFL-Paket hat auch der kostenpflichtige Internet-Sender DAZN./clu/DP/mis