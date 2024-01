NFI im Check!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung rund um die Nfi-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum untersucht. Es wurde festgestellt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Nfi in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Nfi-Aktie liegt bei 56, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (51) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Nfi.

In Bezug auf Dividenden schüttet Nfi derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Dadurch erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Von insgesamt 7 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Nfi-Aktie sind 4 Einstufungen "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht", was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Allerdings zeigen jüngere Reports eine andere Beurteilung, und das durchschnittliche Rating für das Nfi-Wertpapier vom letzten Monat ist "Schlecht". Die abgegebenen Kursziele ergeben einen Durchschnitt von 17,21 CAD, was bedeutet, dass die Aktie um 26,39 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut". Zusammengefasst erhält Nfi von den Analysten somit ein "Neutral"-Rating.