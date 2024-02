NFI Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Nfi-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,95 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,15 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und sie erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment für Nfi ist positiv, was auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zurückzuführen ist. Über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Analysten betrachten die Nfi-Aktie langfristig als "Neutral"-Titel. Die meisten Analystenbewertungen waren neutral bis negativ, obwohl das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 17,43 CAD liegt. Daher wird die Bewertung auf Basis aller Analystenschätzungen als "Neutral" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten hat die Nfi-Aktie eine Performance von 9,51 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt nur um 4,79 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +4,72 Prozent im Branchenvergleich für Nfi. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Nfi um 6,97 Prozent höher. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.