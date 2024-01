NFI Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Nfi als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 65,48 und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 53,26, was beide zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein neutrales Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Nfi-Aktie wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" zu bewerten ist.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Nfi als unterbewertet, da das KGV mit 2,95 insgesamt 90 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der 29,39 beträgt. Somit erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse ist die Nfi-Aktie mit einem Kurs von 13,46 CAD derzeit -0,81 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +20,29 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.