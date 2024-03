NFI Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Stimmung unter den Anlegern für die Nfi-Aktie wurde in den letzten zwei Wochen hauptsächlich als neutral bewertet, basierend auf den Kommentaren in sozialen Medien. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Analysten bewerten die Nfi-Aktie ebenfalls positiv, mit insgesamt 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ergibt ein Aufwärtspotential von 49,77 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Nfi bei 12,32 CAD liegt, während die Aktie selbst bei 12,13 CAD gehandelt wird. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nfi-Aktie zeigt einen Wert von 53 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet, basierend auf dem RSI-Wert von 50,85.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Nfi-Aktie basierend auf der Analyse der Anleger-Stimmung, der Analysteneinschätzung, der technischen Analyse und des Relative Strength Index.