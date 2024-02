NFI Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Nfi in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Nfi wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Nfi ausgesprochen haben, sehen die Aktie insgesamt als "Neutral". Es gibt 4 Kaufempfehlungen, 2 neutrale Empfehlungen und 1 negative Einstufung. Für den vergangenen Monat ergibt sich das Bild: 1 Kaufempfehlung, 0 neutrale Empfehlungen und 1 negative Einstufung. Das führt zu einem Gesamturteil von "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Nfi liegt bei 17,43 CAD, was einer potenziellen Entwicklung um 42,74 Prozent entspricht. Daher erhalten sie das Rating "Gut". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Neutral".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nfi liegt bei einem Wert von 2, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Maschinen" (KGV von 30,68) unter dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Nfi damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In technischer Hinsicht ist die Nfi derzeit als "Neutral" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 11,98 CAD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 12,21 CAD liegt, was einer Abweichung von +1,92 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 13,05 CAD, was einer Abweichung von -6,44 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Aktie von Nfi von den Analysten als neutral bewertet wird, wobei sowohl die fundamentale als auch die technische Analyse darauf hindeuten, dass die Aktie derzeit neutral eingestuft ist.