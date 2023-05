NEXR Technologies vor Insolvenz. Seit Staramba-Zeiten immer viele Worte und am Ende …

NEXR Technologies SE (ISIN: DE000A1K03W5) sprach oder spricht von „Lösungen zur Evolution des Internets“, dem sogenannten Metaverse, und wollte oder will (?) hier eine gewichtige Rolle spielen. Bisher war es immer wieder – bereits unter dem alten Namen Staramba – gelungen, neues Kapital zu akquirieren. Und es gab ja auch durchaus „Marketingerfolge“ – wie die Kooperation mit Bayern München und anderen grossen Clubs unter der Fahne Staramba – aber bisher war es nie gelungen auch nur annähernd Umsätze zu erzielen, die im Verhältnis zum Kapitalverzehr relevant waren. Als am 19. April der Großaktionär Hevella Capital GmbH & Co. KGaA die NEXR darüber informierte, dass Hevella die bestehende Finanzierungszusage nach aktuellem Stand nicht ausweiten und damit über die bestehende Finanzierungszusage hinaus keine weiteren Finanzierungsmittel zur Verfügung stellen werde, wurde es eng.

Insolvenzantrag – keine neuen Geldquellen in Sicht…

Zwar sendete am 19. April das Management noch beruhigende Signale, denn die Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs sei trotz Hevella-Rückzug noch bis September 2023 sichergestellt. Aber mit der Hoffnung neue Geldquellen danach zu erschliessen, scheint man sich verrehcnet zu haben. Heute heisst es:

„Der Verwaltungsrat der NeXR Technologies SE („Gesellschaft“ oder „NeXR“) hat heute beschlossen, einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen drohender Zahlungsunfähigkeit zu stellen. Das Insolvenzverfahren soll in Form der Eigenverwaltung geführt werden. Der Geschäftsbetrieb bleibt aufrechterhalten.

Ursächlich für diese Entscheidung ist, dass NeXR noch keine positiven Cashflows erwirtschaftet und wegen der Nichtausweitung der Finanzierungszusage des Großaktionärs (siehe Ad hoc-Mitteilung vom 19. April 2023) laufenden Zahlungsverpflichtungen nur noch bis September 2023 wird nachkommen können. Die mit Investoren bislang ergebnisoffen geführten Gespräche sollen unmittelbar nach dem erfolgten Insolvenzantrag fortgeführt werden.“ (Unternehmensmeldung NEXR, 5.05.2023)