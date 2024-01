NEXON Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Nexon Co":

Die technische Analyse der Aktie von Nexon zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 93,03 JPY liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 18,14 JPY liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -80,5 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 19,77 JPY, was einen Abstand von -8,24 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Nexon liegt bei 82,32 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkaufte noch überverkaufte Bedingungen an und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Hinsicht eine Bewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Nexon zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Stimmungsbild und der Buzz um Nexon haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Es konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden.

In Zusammenfassung ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Nexon in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.