NEXON Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Diskussion über Aktien in den sozialen Medien. Diese Diskussionsintensität und Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussion über Nexon haben wir eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Neutral".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Nexon. Die Diskussion konzentrierte sich vor allem auf positive Themen, und es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Nexon von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Nexon beträgt 13,62, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher die Einstufung "Neutral" erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Gut" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Nexon-Aktie bei 92,84 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 19,36 JPY deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 20,08 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs von 19,36 JPY liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Nexon somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.