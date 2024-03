NEXON Aktie: Geht es jetzt los?

Weitere Suchergebnisse zu "Nexon Co":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Nexon eingestellt waren. Insgesamt gab es 12 positive und zwei negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf der Grundlage einer Stimmungsanalyse erhält Nexon daher eine "Gut"-Einschätzung. Weitere Auswertungsmodelle haben acht Handelssignale für Nexon identifiziert, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt erhält Nexon von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nexon-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 2605,87 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs (2511,5 JPY) liegt auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da der letzte Schlusskurs (2397,6 JPY) ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die Nexon-Aktie für die einfache Charttechnik daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität bei Nexon ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Nexon liegt bei 37,43, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.