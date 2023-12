NEXON Aktie: Eine klare Abfuhr!

Weitere Suchergebnisse zu "Nexon Co":

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Nexon wird als neutral bewertet. In den sozialen Medien gab es keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder besonders positiv noch negativ mit Themen rund um Nexon.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nexon-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 93,05 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 18,7 JPY liegt deutlich darunter (Unterschied -79,9 Prozent), was zu einer negativen Bewertung führt. Selbst bei einem gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (19,75 JPY) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,32 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Nexon-Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nexon-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (66) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (59,08) führen zu einer neutralen Bewertung.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz in den sozialen Medien konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder gab es auffällige Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen, noch wurden signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge festgestellt. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Zusammenfassend ergibt sich damit insgesamt eine negative Bewertung für die Nexon-Aktie, basierend auf dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.