NEXION Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Für Nexion wird der 7-Tage-RSI auf 66,67 Punkten bewertet, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 54,55 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse mittels trendfolgender Indikatoren zeigt, dass Nexion auf der Basis des 200-Tages-Durchschnitts eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da der aktuelle Wert von 0,02 AUD deutlich unter dem letzten Schlusskurs liegt. Im Gegensatz dazu erhält die Aktie auf Basis des 50-Tage-Durchschnitts eine "Gut"-Bewertung, da der aktuelle Wert von 0,01 AUD über dem letzten Schlusskurs liegt. Insgesamt wird Nexion auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Nexion eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, daher erhält Nexion in Bezug auf die Anlegerstimmung eine "Neutral"-Einschätzung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt und die Rate der Stimmungsänderung gering bleibt. Somit wird Nexion insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.