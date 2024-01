NEXANS Aktie: Was für ein Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Nexans":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über die Zeit. Für die Nexans-Aktie beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 82,28 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Nexans in Bezug auf den RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung in Bezug auf die Nexans-Aktie wird auch durch weiche Faktoren wie die Meinungen in den sozialen Medien beeinflusst. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren, und dass in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Nexans-Aktie mit einem Kurs von 73,55 EUR aktuell +2,2 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -2,97 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung und Meinungen zu Aktien verstärken oder verändern. Bei Nexans wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Entwicklung auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.