NEXANS Aktie: Was für ein Erfolg!

Die technische Analyse zeigt, dass Nexans derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 76,24 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 78,65 EUR liegt, was einer Abweichung von +3,16 Prozent entspricht. Die vergangenen 50 Tage ergaben einen gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 70,53 EUR, was einer Abweichung von +11,51 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Nexans derzeit mit einem Wert von 17,05 überverkauft ist, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 34, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dadurch wird die Einstufung auf "Neutral" festgelegt, was insgesamt zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Nexans. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt, dass es unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass Nexans in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Nexans insgesamt eine "Gut"-Bewertung.