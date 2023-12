NEXANS Aktie: Reine Nervensache!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Nexans liegt bei 28,95, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 32,19, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Nexans veröffentlicht. Allerdings wurde in den letzten Tagen vermehrt über negative Themen rund um Nexans diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Nexans-Aktie von 79,25 EUR als "Neutral"-Signal bewertet, da er 4,11 Prozent über dem GD200 liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen zeigt, liegt bei 71,19 EUR, was einem Abstand von +11,32 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass Nexans in den sozialen Medien eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.