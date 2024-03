NEXANS Aktie: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "Nexans":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI für die Nexans-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 47, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der 39,66 beträgt. Auch hier wird Nexans als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien deuteten zuletzt auf mehrheitlich positive Meinungen über Nexans hin. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Nexans, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Nexans aktuell bei 77,86 EUR verläuft, was die Aktie als "Gut" einstuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 93,15 EUR aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +19,64 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) steht die Nexans-Aktie mit einer Differenz von +6,06 Prozent gut da, was zu einem "Gut"-Signal führt.

In den letzten Wochen wurde beim Stimmungsbild zu Nexans eine deutliche Veränderung hin zum Negativen festgestellt. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Nexans daher auf dieser Stufe als "Schlecht" eingestuft.