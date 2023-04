NEUE MONGOLISCHE E-BUSINESS-PLATTFORM ZUR ERLEICHTERUNG DER GRÜNDUNG UND DES WACHSTUMS EINES UNTERNEHMENS

Ulaan Baatar, Mongolei (ots/PRNewswire) -Die Regierung der Mongolei hat eine neue Online-Plattform ins Leben gerufen, die die Gründung und das Wachstum von Unternehmen erleichtert und Wartezeiten sowie bürokratische Hürden abbaut."E-Business" – e-business.mn – wurde von jungen Ingenieuren an der E-Mongolia Academy entwickelt und vom Premierminister der Mongolei eingeführt. Dies ist der nächste Schritt bei der digitalen Transformation der mongolischen Wirtschaft.Jeden Monat werden in der Mongolei durchschnittlich 1.540 neue juristische Personen gegründet, doch müssen die Existenzgründer oft mehrmals das staatliche Registrierungsbüro und die Finanzinstitute besuchen, bevor sie ihren Betrieb aufnehmen können. Sobald sie ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen haben, waren die Unternehmen in der Mongolei bisher mit unnötiger Bürokratie konfrontiert.E-Business wird den Austausch zwischen Unternehmen und Regierungsbehörden vereinfachen und es ermöglichen, von jedem Ort der Welt aus ein Unternehmen in der Mongolei zu registrieren. Zu den Dienstleistungen, auf die über die Plattform zugegriffen werden kann, gehören die Beantragung eines Namens für eine juristische Person, die Eintragung eines Verzeichnisses von Geschäftseigentum und der Erhalt eines elektronischen Zertifikats.Indem das Genehmigungssystem transparenter gestaltet wird, wird die Plattform auch die Bemühungen der Regierung zur Korruptionsbekämpfung unterstützen. Der Start von E-Business erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Korruptionsbekämpfungsbehörde dem mongolischen Parlament heute (11. April) ihre offizielle Strategie zur Bekämpfung der Korruption in der Mongolei vorlegt. Dieses Dokument soll die erste nationale Strategie der Mongolei zur Korruptionsbekämpfung bilden und unter anderem dazu beitragen, die Fälle korrupter Beamter zu lösen, ins Ausland geflohene Straftäter auszuliefern und die Immunität politisch exponierter Personen (z. B. Parlamentsmitglieder) aufzuheben. Ein weiteres Hauptziel der Strategie ist es, die Konsultation der Öffentlichkeit in den Mittelpunkt des politischen Entwicklungsprozesses zu stellen.Nach der Einrichtung der E-Business-Plattform kann die Gründung eines neuen Unternehmens in der Mongolei zu geringeren Kosten und in nur zwei Tagen erfolgen, womit die Mongolei in diesem Punkt mit vielen fortgeschrittenen Volkswirtschaften gleichzieht.Der Premierminister der Mongolei, L. Oyun-Erdene, kommentierte die Einführung von E-Business mit den Worten:"Der verstärkte Einsatz digitaler Technologien ist ein zentraler Bestandteil der Modernisierung der mongolischen Wirtschaft und macht unser Land zu einem besseren Standort für Unternehmen.Der heutige Start von E-Business ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg. Durch die Beseitigung unnötiger Bürokratie und die Unterstützung bei der Korruptionsbekämpfung trägt diese neue Plattform entscheidend dazu bei, die Mongolei unternehmensfreundlicher zu machen und die für unser langfristiges Wachstum erforderlichen ausländischen Investitionen anzuziehen."View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/neue-mongolische-e-business-plattform-zur-erleichterung-der-grundung-und-des-wachstums-eines-unternehmens-301795631.htmlPressekontakt:Michael Dowsett,mdowsett@atticuscomms.com,+447539 324008Original-Content von: Government of Mongolia, übermittelt durch news aktuell