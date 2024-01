NETGEM Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Netgem als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Aktuell ergibt sich für die Netgem-Aktie ein RSI7-Wert von 68,42 und ein RSI25-Wert von 43,95, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in letzter Zeit neutral gegenüber Netgem eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Netgem daher eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Im Bereich der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Netgem-Aktie von 0,996 EUR als "Neutral"-Signal bewertet, da er 3,3 Prozent unter dem GD200 (1,03 EUR) liegt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 0,98 EUR ein "Neutral"-Signal auf.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt die Analyse eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung deuten auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen hin, was zu einer langfristigen "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Aktie von Netgem auf Basis des Relative Strength Index, der Anlegerstimmung, der technischen Analyse und des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" einzustufen ist.