NETFLIX Aktien: Stabile Position und erwarteter Anstieg in den nächsten 12 Monaten

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

NETFLIX Aktien können sich im Vergleich zum Vorjahr in einer stabilen Position befinden, da sie laut aktuellen Schätzungen der Experten in den kommenden 12 Monaten um etwa +7,51% steigen könnten. Allerdings gab es in den letzten 30 Tagen einen Rückgang des Aktienkurses um -2,94%.

Die Quartalszahlen für das dritte Quartal werden in 66 Tagen erwartet und Aktionäre sind gespannt auf die Ergebnisse. Analysten prognostizieren ein leichtes Umsatzplus gegenüber dem Vorquartal. Der Umsatz soll um +8,90% auf 7,74 Mrd. EUR steigen und der Gewinn wird voraussichtlich um +12,90% auf 1,43 Mrd. EUR anwachsen.

Auf Jahressicht sind die Erwartungen ebenfalls positiv. Der Umsatz könnte um +6,60% steigen und der Gewinn könnte sich um +19,50% auf 4,47 Mrd. EUR erhöhen. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich von 3,96 Mrd. EUR im Vorjahr auf...