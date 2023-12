NEO Battery Materials Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von Neo Battery Materials liegt bei 50, was einer neutralen Bewertung entspricht. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating für die Aktie.

Eine weitere Bewertungsmöglichkeit bietet das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien. Für Neo Battery Materials konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer schlechten Bewertung auf dieser Stufe führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Neo Battery Materials bei 0,37 CAD und ist damit nun 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich hingegen eine gute Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei +5,71 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als gut bewertet.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt sieben Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Neo Battery Materials. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Einschätzung des Anleger-Sentiments.