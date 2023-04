NEL Asa Aktie: Gute Nachrichten?

Nel ASA-Aktie steigt nach positiven Quartalszahlen deutlich an. Der norwegische Wasserstoff-Produzent meldet ein starkes Umsatzwachstum im Q1 2023, welches im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 68 Prozent auf 359 Millionen Norwegische Kronen anstieg. Der Auftragseingang stieg auch um über 100 Prozent auf 580 NOK, dank eines Auftrags des Partners HH2E, der Elektrolyseausrüstungen zur Produktion von grünem Wasserstoff in Mecklenburg-Vorpommern bezieht. Nel ASA hatte laut Quartalsbericht zum Ende März Aufträge im Wert von über 2,9 Milliarden NOK in seinem Bestand. Obwohl das Unternehmen immer noch Verluste schreibt, machte der Nel-Chef Håkon Volldal Hoffnung auf eine bessere Marge dank neuerer Verträge.

Trotz des neuen Aufschwungs bei Nel ASA bleiben einige skeptisch, ob die Aktie den Anstieg halten wird oder ob es zu...