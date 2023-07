NEL ASA: Der entscheidende Faktor für die Aktie

Die Kurstrends der NEL-ASA-Aktie sind aus charttechnischer Sicht äußerst faszinierend. Sie haben in den vergangenen Monaten eine zyklische Auf- und Abwärtsbewegung verzeichnet, wobei der Preis stets knapp über 10 NOK gehalten hat. Es wird angenommen, dass eine breit angelegte Unterstützungszone als potenzielle Kaufzone zwischen einem weiten Bereich von 12 bis 10 NOK liegt. Diese Zone könnte sich nun als entscheidend erweisen, da das jüngste Tief am Heimatmarkt Oslo am 27. Juni bei einem Wert von 11,74 NOK festgestellt wurde – zu diesem Zeitpunkt setzten Investoren erneut ein. Doch ohne Impulse oder weitere positive Nachrichten scheinen Folgekäufe auszubleiben.

Investoren blicken gespannt auf die quartalsweise Veröffentlichung des norwegischen Wasserstoffspezialisten am 18. Juli.