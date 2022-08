NEL ASA: Nichts geht mehr!

NEL ASA konnte ebenso wie andere Wasserstoff-Aktien in den vergangenen Handelstagen eine deutliche Kurssteigerung erfahren. Neben Plug Power oder Ballard Power stieg der Wert deutlich an. Der Auslöser für die jüngsten Zugewinne ein Gesetzespaket in den USA, dass nach einigen Anläufen es nun doch schafft, den US-Senat zu durchlaufen. Das sogenannte "Klimapaket" in den USA verspricht enorme Investitionen auch in… Hier weiterlesen